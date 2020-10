Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Oliviero Garlini, ex di Inter e Atalanta, ha parlato delle due squadre impegnate stasera in Champions. Questo il commento dell’ex giocatore: “Devono cercare in tutti i modi di portare a casa il risultato, soprattutto l’Atalanta per essere poi mentalmente pronta per i prossimi impegni. Inter? Ha parecchi giocatori che possono risolvere la partita“.

(Radio Sportiva)