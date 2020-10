Inter, nuovo stop per Sensi: in dubbio la sua presenza contro il Borussia Mönchengladbach

Notte di Champions League per l’Inter di Antonio Conte, che affronta questa sera il Borussia Mönchengladbach: scelte di formazione quasi obbligate per il tecnico nerazzurro, ancora alle prese con diverse assenze causa positività al coronavirus.

Da valutare le condizioni di Stefano Sensi, già costretto a saltare il derby di sabato sera per squalifica: il centrocampista nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, nella giornata di lunedì ha accusato un fastidio muscolare, e ieri si è sottoposto a terapie. In dubbio la sua convocazione per il Borussia Mönchengladbach: “Da vedere invece se tra i convocati ci sarà Sensi che si è fermato nell’allenamento di lunedì per un fastidio a una coscia. Ieri si è sottoposto a terapie e stamani verificherà le sue condizioni: se non sentirà più dolore andrà in panchina, altrimenti si sottoporrà ad accertamenti“.