Garzya: “Doppio ruolo Mourinho? A lui andrebbe bene. Il problema è…”

“Non è la prima volta che un allenatore farebbe da tecnico del proprio club e della nazionale. Io non credo andrà in porto, poi Roma è una piazza in cui qualora le cose dovessero andare male gli verrebbe rinfacciata subito la scelta della doppia panchina. Un allenatore con l’esperienza di Mourinho non avrebbe problemi per il doppio ruolo, il problema è la piazza di Roma”.