Garzya: “Non facile affrontare l’Inter per la Roma. Nel derby i nerazzurri hanno dominato”

L'ex difensore giallorosso Luigi Garzya, intervistato da Tmw, ha parlato della sfida di domani di Coppa Italia tra l'Inter e la Roma

"Affrontare l'Inter di adesso è difficilissimo, ha avuto 15 minuti di black-out nel derby ma la partita l'ha dominata. La Roma deve vincere perché la Coppa Italia è uno degli obiettivi, ma non credo che i nerazzurri possano accusare il colpo. L'Inter farà turn-over visto che poi in campionato affronterà il Napoli ma ha una rosa ampia e potrà far bene anche con le seconde linee mentre la Roma deve giocarsela con i titolari".