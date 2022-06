Gasbarri: “Mi aspetto che l’Inter chiuda Dybala e Lukaku. Uscite? Gli indiziati…”

"Ma io intanto mi aspetto che l’Inter chiuda sicuramente Dybala e Lukaku. Io se arrivano questi due un po 'di preoccupazione per Lautaro la avrei, anche se non credo possa andare via. Penso che nel caso gli indiziati ad andare via Correa e Dzeko".

"Da quello che so Tare era a Londra per altri motivi non per trattare con il Chelsea. Milinkovic? Penso che se non arriva un’offerta da 60-70 milioni cash il presidente nemmeno si siede a trattare".