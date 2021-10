Gaspart: “Ronaldo al Barça? Mi sono finto un cameriere. Figo? La cosa peggiore è fare…”

L'ex presidente del Barcellona ha raccontato alcuni aneddoti di mercato durante la sua presidenza

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, in un'intervista a Radio Estadio Noche di Onda Cero, ha raccontato alcuni aneddoti di mercato durante la sua presidenza. Uno in particolare riguarda l'ex Inter Ronaldo. "Il giocatore viveva in Brasile, era con la nazionale e dovevamo firmare con il club ma non potevamo firmare con il giocatore. La clausola diceva che se il giocatore non firmava entro una certa data, il contratto sarebbe stato nullo. Non potevo vederlo e né potevo avvicinarmi. C'erano due bodyguard fuori dall'ascensore, sono salito un paio di volte e non sono nemmeno uscito dall'ascensore. Poi è arrivato un cameriere dicendo che dalla stanza avevano ordinato una Coca Cola, i gorilla mi lasciarono passare. Sono andato direttamente nella stanza di Ronaldo con la mia Coca e il vassoio. Qui Ronaldo ha firmato per il Barcellona sul letto in camera".