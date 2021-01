Adani: “Gasperini meglio di Conte. All’Inter mancanza di rispetto senza eguali perché…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato così di Gasperini e della sua esperienza all’Inter:

“Gasperini non è da grande squadra? Non è mai stato in una grande squadra. E’ stato 20 giorni all’Inter, basta. Ora il calcio è cambiato, quando l’ha allenata 20 giorni. Non si può dire che abbia avuto la prova della grande squadra. Io non mi dimenticano le sale stampa, non dimentico gli esordi in Champions League, ero a Madrid e c’era chi lo derideva perché. Non si poteva giocare a 3, ora tutto il mondo gioca a 3, anzi ora lui gioca a 3 e a volte a 4. Noi in Italia siamo indietro adesso, pensate quanto fosse avanti lui 10 anni fa. Come fa giocare Forlan a sinistra? Ora vedo Cancelo giocare da mezzala, era Gasperini ad essere avanti, devi aspettarlo. Quando sei prevenuto, non sei predisposto a imparare. E’ stato trattato con una mancanza di rispetto che non ha eguali, ancora se la porta dietro questa etichetta. Gasperini ha portato su un concetto di calcio. Se un allenatore va via dopo 20 giorni hanno perso tutti. All’Inter è stato criticato anche Benitez che ha vinto una Champions, alla gente non va mai bene. Oh, Gasperini ha fatto meglio di Conte”.