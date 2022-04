Gasperini: “Atalanta concentrata sull’Europa? In Serie A non abbiamo abdicato”

L'allenatore ha parlato alla vigilia della sfida europea contro il Lipsia e ha invitato i suoi a non mollare neanche in campionato

«Atalanta a due velocità? In campionato abbiamo ancora sette partite da giocare e giocheremo per fare bene e per raggiungere anche gli obiettivi in campionato sperando di restare in Europa. Non abbiamo abdicato. Sette partite da qui alla fine non sono tantissime ma neanche troppo poche per raggiungere gli obiettivi», ha spiegato l'allenatore.