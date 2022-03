Gasperini: “Fatichiamo come tutte. Genoa, altri pari. Sarà Serie A punto a punto”

L'allenatore della squadra bergamasca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa

Sì. Fa fatica come tutte. Il Genoa è il settimo pareggio di fila che fa e questo risultato lo ha ottenuto anche con altre squadre, squadre forti, anche di classifica. Bisogna dare merito all'avversario. Sono stati più bravi loro. Nonostante questo abbiamo creato sicuramente delle buone opportunità e magari la partita segnando poteva prendere una piega diversa. Non è successo e dobbiamo accettare il punto.

Ho variato molto la squadra quindi in campo c'era gente fresca, solo due davanti hanno dovuto giocare, Muriel e Malinovskyj. Non penso sia un alibi.

Tutti gli obiettivi che si possono ottenere ci sono ancora. Abbiamo nove gare da giocare più un recupero, ci sono tanti punti in palio. La stagione è nella fase finale e dobbiamo giocare con questo spirito. Non si può rimproverare nulla alla squadra, tutti sono disponibili, danno tutto. Poi ci sono anche gli avversari. Il girone di ritorno è difficile per tutti e lo sta diventando anche per noi.