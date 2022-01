Atalanta-Inter, Gasperini: “Meritavamo qualcosa in più noi. Comunque ottimo 0-0”

Le parole del tecnico della squadra bergamasca ai microfoni di DAZN dopo la gara contro la formazione di Inzaghi

Eva A. Provenzano

Mister Gasperini. Dopo la gara contro l'Inter ha analizzato i novanta minuti dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN. Queste le parole del tecnico dell'Atalanta:

-Partita di alto livello, mister...

Abbiamo fatto un'ottima gara. Partita difficile per il valore dell'Inter. Non sono d'accordo che abbiamo fatto qualcosa di meno. Anzi forse abbiamo fatto qualcosa in più. Per il numero di occasione. Loro sono rimasti bassi, con il loro portiere e aspettavano che uscissimo per infilarci nelle loro combinazioni. Ma globalmente abbiamo fatto bene. Nel finale siamo calati perché loro hanno messo due attaccanti freschi. A dimostrazione che vorrei proprio vedere quanti attaccanti giocano tutti e novanta minuti nel nostro campionato. Muriel è uscito a cinque minuti dalla fine e questa cosa di Muriel è stucchevole. Chi ne parla non conosce l'Atalanta. Ha fatto una grande partita, come tutti i suoi compagni e forse meritavamo qualcosa in più noi.

-Pezzella sta crescendo molto e si poteva segnare qualcosa in più...

Nelle partite tra me e Inzaghi ci sono sempre stati grandi gol. Stranamente è uscito uno zero a zero. Un'ottimo zero a zero, giocato da entrambi le squadre con l'obiettivo di vincere fino alla fine. Abbiamo fatto una gara aggressiva, andiamo a pressare alto ma non ho mai visto un giocatore finire a destra o un centrale giocare dall'altra parte. Noi pressiamo nelle zone dove loro si muovono e si muovono bene e gli abbiamo impedito di muoversi mantenendo le nostre posizioni. Siamo riusciti ad impedirgli di riuscire spesso, siamo riusciti ad impedirgli di fare il loro gioco perché di solito dominano le partite. E questa era la base. Poi ci sono gli episodi, alcuni propizi per noi che non siamo riusciti a concludere. Poi i loro nel finale con Dzeko e D'Ambrosio e però la partita è stata giocata da due squadre con un obiettivo. È stata una gara bella.

-Demiral ha potenziale?

Si. Ha 23 anni. Chiaramente è stato abituato a cose diverse, ma è un giocatore completo che nel finale è andato in difficoltà perché sono entrati giocatori forti, veloci e freschi. Può crescere fisicamente, tecnicamente ha una buona base.

-Non guardate neanche indietro la classifica o sentite la pressione di chi insegue?

Stiamo facendo il nostro campionato. Siamo lì, conquistare la zona CL è difficile. Inter, Milan e Napoli, sicuramente, secondo me sono quelle che si giocheranno lo scudetto. Speriamo nel cedimento di una per avere un posto in CL. Ma non sarà facile per la qualità di gioco e la rosa che hanno. Noi abbiamo speranza di prendere chi è davanti, avremo un margine di sicurezza migliore perché dietro ci sono Juventus, Fiorentina, Roma e Lazio, squadre che nel girone di ritorno possono fare molto bene. Non è un vantaggio rassicurante il nostro ma abbiamo delle chance per giocarci quella posizione.

-Musso, ha ancora un senso fare una distinzione tra portieri italiani e stranieri...

Penso che ormai in un calcio così globale non è determinante essere italiani o stranieri. Basta che sia forte. Handanovic e Musso stasera protagonisti e hanno dimostrato di essere forti tecnicamente, sono tra i migliori.

(Fonte: DAZN)