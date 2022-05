Gasperini: “Il Milan e lo scudetto? Saremo arbitri di noi stessi, vogliamo l’Europa”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta sulla sfida col Milan in programma nel prossimo turno di campionato

"È un gol di cui ci si deve vergognare. Prendere un gol così in vantaggio di 1-0 è veramente brutto. Vuol dire non aver fatto un buon lavoro. La squadra è stata molto brava in tutti i reparti. Abbiamo condotto a lungo la gara, abbiamo avuto occasioni e abbiamo concesso pochissimo contro uno Spezia che resta una buona squadra e una squadra difficile da affrontare".

Per gli orobici record in trasferta con 12 vittorie esterne:

"C'eravamo andati vicino l'anno scorso o due anni fa. In trasferta siamo stati sempre molto prolifici. Quest'anno l'anomalia molto forte è stata in casa".

"Saremo arbitri di noi stessi. Dobbiamo giocare una partita molto importante per raggiungere l'Europa. Per noi sarebbe un traguardo fantastico, anche se non è la Champions. Ci teniamo molto, la squadre fa ottime prestazioni, qualche volta condite da qualche episodio che ci mette in difficoltà, però la squadra è viva".