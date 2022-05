Gasperini: “Sono molto legato all’Atalanta. Il Genoa e il mio futuro…”

L'allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo il ko di questa sera contro l’Empoli nell'ultima giornata

A Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo il ko di questa sera contro l’Empoli: “Situazione a due facce: molto, molto bene nella prima, poi nella seconda parte i risultati non sono venuti, l’impegno però non è mai mancato. Abbiamo creato tantissimo, abbiamo sempre giocato ottime prestazioni o quasi, ma abbiamo raccolto troppo poco soprattutto in casa. Ultima mia partita? Sono molto legato a questo ambiente straordinario, alla società. Abbiamo buttato tutto in queste ultime partite, ora ci incontreremo e parleremo, ci sono novità in società, dovremo confrontarci e capire ciò che si vorrà fare. Ci deve essere la condivisione di ciò che si vuole fare, le ultime 21 partite devono far riflettere. Se avremo le stesse vedute come penso, poi si ripartirà con nuovi programmi. La retrocessione del Genoa e i rumors? C’è grande similitudine come tifoserie tra Atalanta e Genoa, l’amore è viscerale, al di sopra di ogni episodio e risultato. I tifosi ci sono sempre, è la vera forza di questi ambienti”.