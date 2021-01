Gasperini: “Chiudere la carriera al Genoa? Sarà sempre parte di me. Io e Ballardini…”

Gian Piero Gasperini incontra il suo passato. Domani l’Atalanta affronta il Genoa in un match da non sbagliare per continuare a scalare posizioni in classifica. Il tecnico vivrà emozioni particolari contro i rossoblù, che sono in buono stato di forma, come da lui ribadito in conferenza stampa: “Ha portato la Juve ai supplementari, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato”.

Un domani potrebbe pensare di chiudere la carriera al Genoa?

“Bisogna vivere di presente, sono molto felice di ciò che ho vissuto a Genova. Ho casa lì vicino, seguo molto le vicissitudini della squadra. Il Genoa sarà sempre una parte di me, quest’anno potrà costruire una squadra che può fare bene, senza troppe apprensioni. Spero che possa tornare il pubblico, valorizza molto la prestazione della squadra”.

Ballardini e Gasperini sono i due tecnici più amati in casa Genoa.

“Io sono amato molto di più (ride, ndr). Ballardini ha fatto dei piccoli miracoli, quest’anno ha anche più tempo. Ha una rosa valida, credo che il Genoa potrà fare meglio. Speriamo non da domani”.