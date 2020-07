Pinardi: “Gasperini ha trasformato l’Atalanta in una big. All’Inter aveva il destino segnato”

Alex Pinardi, ex calciatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del grande momento attraversato dalla Dea: “E’ la squadra più in forma del campionato e nessuno la vorrebbe affrontare in questo momento. Fa un calcio divino e i risultati ne sono la diretta conseguenza. Il campionato non è ancora finito, all’inizio l’Atalanta è partita con il freno a mano tirato perché era anche in Champions. Adesso giocando ogni 3 giorni la condizione fisica è straripante. Gasperini? Per ciò che propone, è il miglior allenatore italiano. Anche le riserve quando entrano fanno meglio dei titolari. All’Inter aveva il destino segnato, ma a Bergamo ha trasformato l’Atalanta da media a big“.