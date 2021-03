Gasperini: “Flop delle italiane in Europa? Bisogna prenderne atto. Il campo…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona, Gasperini parla anche del flop delle italiane in Europa

"Per me Ivan Juric può portare il Verona più in alto e anche approdare a una big". Alla vigilia della partita del cuore in casa del suo ex vice storico, Gian Piero Gasperini gli fa i complimenti: "Per me sarebbe una grande soddisfazione: se lo merita per quello che ha proposto in tutti questi anni - spiega il tecnico dell'Atalanta -. Inevitabile una riflessione sull'eliminazione agli ottavi di Champions League: "Ne usciamo con buone sensazioni, questi confronti ti danno la dimensione di come puoi migliorarti e noi in tal senso siamo fiduciosi. Le dimensioni del Real sono planetarie - riflette Gasperini -.