Gasperini: “Ilicic, nemmeno i medici sanno dare risposte. Felice della mia Atalanta”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio

Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio: “Si può sempre fare di più, ma è difficile non essere contento della prestazione dei ragazzi, tanti erano fuori ruolo. Peccato aver perso per infortunio Miranchuk, sarebbe stata la nostra carta con gli spazi che si aprivano. Per fare di più avremmo dovuto avere più alternative in attacco, ma io sono molto felice di quello che hanno fatto. Un altro 0-0? Non manca solo Zapata, anche gli altri. Ilicic, Malinovskyi, Muriel, senza contare Boga che ancora non c’è, si è fatto male anche Miranchuk. Piccoli ha fatto un’ottima gara, Pessina giocava davanti e pure Pezzella alla fine. La nostra è stata una partita prettamente difensiva. Con l’Inter abbiamo creato più palle gol, ora dobbiamo accettare questa situazione di grande emergenza con 10 giocatori fuori. Dobbiamo aspettare e sperare passi con la sosta. Scalvini per me è stata una decisione forte farlo giocare in mediana per non snaturare gli altri. Mi serviva la sua fisicità contro Milinkovic, fino ai crampi è stato molto bravo, è un giocatore di prospettiva”.

“Difficoltà emotive di Ilicic? Per me non è mai facile parlare di una situazione così, è molto personale. Posso solo dire che gli siamo stati e gli saremo sempre vicini, sono situazioni che vanno al di là del calcio. Con Josip abbiamo vissuto tante situazioni felici in campo, lui è molto propositivo, è normale come persona. La testa è una giungla, non è facile per psicologi e psichiatri, nemmeno per noi. Possiamo solo sperare che trovi soddisfazioni venendo al campo con noi, non ricordo un impegno come quello di quest’anno da parte sua. Noi come persona lo aspettiamo tutta la vita. Come calciatore è imprevedibile, nessuno sa dare una risposta, nemmeno i medici. Parlo questa volta e non parlo più, è delicata come cosa”.