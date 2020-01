Gasperini: “Il rigore non dato? Lo avremmo sbagliato! L’Inter è come un serpente…”

Al termine di Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “In uno stadio così pieno riuscire a fare una partita così deve essere un obiettivo al di là del risultato che comunque è stato buono ma con tanto rammarico. È stata una bella partita, battagliata, l’Inter è un serpente che ti può punire anche quando sembra che subisce. Il rigore non dato? Diciamo che lo avremmo sbagliato, anche perché noi con i rigori abbiamo un conto aperto, le delusioni più grosse le abbiamo avute su rigore in questi anni. Devo dire che i difensori sono stati straordinari, poi con l’andare della partita abbiamo sempre preso le misure meglio e questo ci ha permesso di avere spesso il gioco in mano. Cosa manca per essere da scudetto? Per noi è fondamentale fare questo tipo di prestazione, la squadra è cresciuta anche sotto l’aspetto della personalità.Per me è già importante negli scontri diretti con loro esserci avvicinati. Nelle 38 partite la cosa cambia molto ancora. Finalmente questo è un bel campionato”.

(Sky Sport)