Gasperini: “La gara con l’Inter è stata gratificante. L’errore su Toloi? Nulla da aggiungere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è tornato sul pareggio di sabato sera contro l’Inter: “Ormai siamo abbastanza abituati a dover giocare tante partite consecutivamente. È chiaro che la partita con l’Inter è stata per certi aspetti molto bella per noi, e anche gratificante. Però adesso è il momento di guardare avanti e domani c’è la Fiorentina”.

Hanno ammesso l’errore al VAR per il mancato rigore contro l’Inter. “Hanno già detto tutto gli altri, noi abbiamo poco da aggiungere. Ci rimane la soddisfazione di aver fatto una buona gara a Milano”.

