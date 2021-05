Gasperini: “Dispiaciuto per i ragazzi. Su Pessina c’era rigore. Per vincere lo scudetto…”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine della finale di Coppa Italia

Al termine della finale di Coppa Italia , Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta dell'Atalanta ai microfoni di Rai 1. C'è amarezza nelle parole del tecnico: "È stata una partita tirata e bella. Non è stata fortunata negli episodi per noi, soprattutto sul primo gol e nell'occasione del rigore di Pessina. Nel secondo tempo siamo calati, la partita era più bloccata. Contatto Pessina-Rabiot? Ho avuto la sensazione anche in diretta, il modo in cui è entrato Rabiot e da come è caduto Pessina si percepiva una carica. La cosa era abbastanza evidente. Il secondo tempo? C'è stato un cambio di atteggiamento, però sono fasi della partita".

"Avevamo delle difficoltà a sviluppare gioco ma non puoi farlo per 90 minuti. Queste sono finali, ci sono momenti per una squadre e momenti per un'altra. Vincere lo scudetto in Italia? Sarà dall'epoca del Verona, 30 anni che non succede. Evidentemente c'è una grandissima difficoltà per le altre società, al di fuori delle big, a competere per lo scudetto. E vale anche per la Coppa Italia. Sono dispiaciuto per i ragazzi, però il calcio è così. Noi ne usciamo sicuramente a testa alta".