Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Le milanesi sono davanti a tutti, straordinarie. Poi…”

Gian Piero Gasperini prevede un campionato molto equilibrato, con le due milanesi davanti a tutte le altre nella lotta scudetto

"Vincere questa sera contro il Sassuolo, una squadra di qualità che attacca con tanti uomini, non era facile, sono contento della prestazione. Quest'anno c'è un campionato molto equilibrato, in cui ci sono tante squadre che prima erano dietro e che si sono rinforzate. Per l'Europa sarà un discorso molto combattuto. Per il vertice ci sono le due milanesi, straordinarie, poi il Napoli e la Juventus che potrà tornare. Poi, ci sono tutte le altre, noi compresi. Possiamo avvicinarci".