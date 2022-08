Gasperini: “Malinovskyi bravo, ma serve un attaccante. Non sono credibile né bravo a…”

"Malinovskyi con me ha sempre giocato tantissimo e questa sera ha superato il dolore per una botta al polpaccio. Ma non sono bravo a far passare il messaggio che serve un altro attaccante, anche se ci provo da anni". Gian Piero Gasperini lamenta il mancato intervento sul mercato da parte dell'Atalanta pur elogiando il centrocampista ucraino adattato a punta e oggi a segno: "Chissà cosa si sarebbe detto se avesse dovuto rinunciare alla partita - polemizza il tecnico nerazzurro -. Sono anni che dico che ci servono due attaccanti: dopo il Papu Gomez e Ilicic non c'è stato ricambio nel ruolo, lì si sono adattati anche Pessina e Pasalic. A me servono giocatori che entrino in area. La loro assenza è la causa del perché nello scorso girone di ritorno abbiamo avuto difficoltà a segnare, rimanendo fuori dall'Europa".