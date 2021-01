Gasperini: “Non sono deluso per oggi. Nervosismo? Lo capisco, arrivano spesso dietro di noi”

Sconfitta oggi per l’Atalanta di Gasperini contro la Lazio di Inzaghi. I biancocelesti si impongono per 3-1 a Bergamo. Queste le parole del tecnico dei bergamaschi a Dazn:

“Il gol inizia ha cambiato la partita e ha fatto giocare la Lazio nel modo più congeniale. Non sono deluso dalla nostra partita, abbiamo dimostrato di essere in buona condizione. Abbiamo preso dei gol un po’ balordi. Abbiamo creato tanto, la squadra sul 2-1 aveva un’energia superiore alla Lazio. Abbiamo dovuto modificare il nostro modo di giocare. Hateboer e Gosens sono importanti. Stiamo giocando molto, ma abbiamo comunque raddrizzato la partita peccato per il terzo gol. Partita che non è girata bene. Nervosismo? Perdono spesso con noi, arrivano spesso dietro di noi in classifica, abbiamo vinto in Coppa Italia oggi è andata bene a loro. Abbiamo dimostrato anche oggi di poter competere”.