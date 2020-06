TS – Atalanta, Gasperini fissa l’obiettivo per il finale di stagione: sorpassare l’Inter

L’Atalanta di Gasperini non intende smettere di sognare: i nerazzurri, dopo aver raggiunto i quarti di finle di Champions League, voglio riprendere la marcia anche in campionato. Secondo Tuttosport, il tecnico orobico avrebbe messo nel mirino l’Inter: “A dimostrazione di come comunque Gasperini punti sempre al massimo, nei suoi progetti c’è la voglia di agguantare l’Inter al terzo posto (i nerazzurri hanno conquistato 54 punti in 25 partite). Ufficialmente cambia poco (ballano 5 milioni di premio, ma la qualificazione per la Champions 2020/2021 sarebbe garantita in ogni caso), però dal punto di vista delle motivazioni la differenza è grandiosa. Vincere aiuta a vincere, riuscirci significa tenere tutti a distanza“.