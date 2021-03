Atalanta, Gasperini vince la Panchina d’Oro per il secondo anno consecutivo

Il tecnico dei bergamaschi si aggiudica il prestigioso riconoscimento per la seconda stagione di fila grazie ai voti dei colleghi

Un premio che va a coronamento di un'altra stagione memorabile in cui il tecnico di Grugliasco ha saputo condurre la squadra nerazzurra ad un ruolo da protagonista sia in campo nazionale che internazionale, con risultati storici ottenuti in campionato con il terzo posto finale e in UEFA Champions League con il raggiungimento dei quarti di finale, portando l'Atalanta, ormai da diversi anni, a misurarsi con squadre abituate a lottare ogni anno per la conquista di scudetti e coppe.