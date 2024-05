Gasperini: “Ho ricevuto proposte dalla Premier, ecco perché ho rifiutato”

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato così del suo futuro

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato così del suo futuro: "Estero? Ormai non ci vado più. Ce l’avevo anche quest’anno molto bella (un'offerta, ndr) in Inghilterra, una cosa venuta fuori di recente… Poi vincendo l’Europa League anche dall’estero ci sono state tante cose, ma l’Italia mi piace troppo”, ha dichiarato.