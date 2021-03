Gasperini: “Perso per un calcio d’angolo, giocato meglio noi: a volte basta…”

Le parole del tecnico dell'Atalanta in conferenza stampa dopo la sconfitta a San Siro contro i nerazzurri. Gasperini ha parlato di rimpianto per il risultato.

"E' stata brava l'Inter in questo episodio, noi sfortunati negli altri. Abbiamo creato di più senza riuscire a concludere. Una squadra così bassa nella fase difensiva non libera i giocatori davanti alla porta. Noi non siamo riusciti a centrare la porta. A volte basta un piccolo dettaglio a determinare il risultato. Con l'Inter e con la Juventus ci manca sempre un piccolo dettaglio, vuol dire che quel dettaglio ancora non è nelle nostre corde. Ci siamo vicini. Ho il rimpianto del risultato, non premia la prestazione di giocatori. Dobbiamo accettarlo e trarre gli insegnamenti per fare la virgola in più che ci manca", ha concluso il tecnico dell'Atalanta.