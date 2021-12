Gasperini: “Campo non decente. L’Atalanta non ha molta forza mediatica, spesso devo…”

Solo un pareggio per l'Atalanta sul campo del Genoa. Ora, in zona scudetto, Inter, Napoli e Milan possono scappare

Solo un pareggio per l'Atalanta sul campo del Genoa. Ora, in zona scudetto, Inter, Napoli e Milan possono scappare, mentre la Juventus si è portata a -4 in zona Champions League. Non il modo migliore per chiudere il 2021, per i bergamaschi. Ecco l'analisi dell'allenatore a Sky Sport:

"L'Atalanta ha fatto la sua partita, soprattutto all'inizio. Abbiamo attaccato a lungo, ma se non riesci a sbloccarla tutto diventa più difficile. I ragazzi ci hanno provato fino alla fine, il Genoa si è difeso bene. Su un campo così sconnesso era difficile lasciare la palla a terra, il campo non era decente per entrambe le squadre. Abbiamo tutti attaccanti abbastanza simili per caratteristiche e in queste partite si può far sentire. Non dovranno mai mancare le idee, che sono inesauribili. Ma siamo contenti di quello che stiamo facendo. Il mio obiettivo per il prossimo anno? Nessuno, se non quello di vedere la mia squadra giocare in questo modo. L'Atalanta non ha una forza mediatica fortissima, quindi spesso devo metterci io la faccia quando qualcosa non va bene, dobbiamo essere sempre così uniti. Bisogna continuare in questo modo. L'attenzione che suscitiamo è un grande orgoglio, vogliamo essere apprezzati il più possibile".