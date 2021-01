Gasperini: “Inter e Milan a parte, vogliamo restare tra le prime. Sui rigori ai rossoneri…”

Alla vigilia della gara di recupero valida per il decimo turno di Serie A alla Dacia Arena contro l’Udinese, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: “È importante restare nel gruppo delle prime, a parte chiaramente Inter e Milan. Ogni risultato è fondamentale, ma è importante anche la striscia positiva. Tutte fanno fatica a rispettare la marcia. Nel trend generale siamo messi bene, siamo in buona compagnia. Dobbiamo restare lì, tutto passa sulla singola partita. Siamo vicini alla fine del girone d’andata, è sempre un modo per fare un bilancio perché hai incontrato tutte le squadre“.

Dunque cosa si aspetta dal mercato?

“Dal mercato puoi aspettarti tanto o niente, bisogna anche vedere quali sono le ambizioni. La società sa benissimo quali sono i miei pensieri, non so quanto sono praticabili o possibile. Il mercato ti dà sempre possibilità di fare di più, tante squadre ci stanno credendo molto. È anche un mercato difficile, non si sa quali possibilità possono nascere”.

Il Milan ha ricevuto diversi rigori. È una questione di bravura?

“Sicuramente di bravura (ride, ndr). L’esperienza è una qualità anche quella”.