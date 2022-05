Gasperini: “Non s’è rotto nulla, sprechiamo opportunità. Obiettivo è sempre fare il massimo”

Gian Piero Gasperini prova a fare le carte all'Atalanta, dopo il mezzo passo falso casalingo con la Salernitana

(ANSA) - BERGAMO, 02 MAG - "Non s'è rotto niente, ma stiamo sprecando opportunità per risalire la classifica: magari c'è meno capacità di reagire e siamo sicuramente meno prolifici, per cui si paga il singolo episodio". Gian Piero Gasperini prova a fare le carte all'Atalanta, dopo il mezzo passo falso casalingo con la Salernitana che lascia i bergamaschi all'ottavo posto. "L'avversario, sotto certi aspetti, ci è stato superiore. L'obiettivo è fare il massimo partita per partita, esattamente come abbiamo fatto questa sera - il commento del tecnico dei nerazzurri -. Magari avessimo risolto tutto cambiando il modulo, come nel secondo tempo: stare lì a lungo ed essere sterili non serve, abbiamo perso prolificità; altro problema, un gol lo prendiamo sempre".