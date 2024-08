"La squadra è questa da tempo, rispetto a giugno e a Dublino ci sono 13 giocatori in meno: sono tantissimi, su 21 di movimento. Ma tra Real e le due gare di oggi abbiamo fatto bene, mi dispiace per i pali, per il rigore, per il gol preso su uno-due facile. Il Toro è una buona squadra, la prestazione mi soddisfa. In attacco rispetto a due mesi è rimasto solo De Ketelaere. Abbiamo giocatori di valore, ma non è che possiamo sempre pretendere il massimo. Ci è mancato qualche virgola, fa caldo e qualcuno è arrivato. Mi preoccupa dover giocare la Champions e tutte queste partite da giocare...Le affronteremo una per volta, con lo spirito di oggi, Lecce e del Real"