Gasperini: “Lookman e Koopmeiners? Non me l’aspettavo. In campo gente con voglia”

Gian Piero Gasperini dice tutto dopo il 4-0 dell'Atalanta sul campo del Lecce. Ecco le parole dell'allenatore a Sky Sport: “Questa sera abbiamo tirato fuori una prestazione molto bella sotto tutti gli aspetti, stavamo molto bene. In una situazione apparentemente di difficoltà, alcuni giocatori vanno sopra a tutto, vanno in campo e giocano, molto bene. Avevano voglia di giocare la prima di campionato, per loro è una grande emozione e lo hanno fatto molto bene. Complimenti davvero a Retegui e Brescianini, sono appena arrivati, li conosco molto bene, l’inserimento di entrambi è stato facile sotto tutti gli aspetti per meriti loro e della squadra. Sono stati bravissimi".

LOOKMAN E KOOPMEINERS - "Lookman e Koopmeiners? Non so cos’ha detto Percassi, ha detto sicuramente cose giuste (ride, ndr). Non lo so, sinceramente, non si aspettava nessuno questa situazione. Io in questo momento devo viaggiare un po’ a vista, mi ero fatto certi pensieri dopo la finale di Europa League per essere ancora più forti, poi ci sono state queste difficoltà, gli infortuni… Non so cosa succede da qui a fine mercato, io assemblo il più possibile e vedo con la società cosa può essere utile ancora. A fine mercato sarà tutto definito".