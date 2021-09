Gasperini: “Inter, Milan e Napoli favorite per lo scudetto. Muriel e Pessina…”

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta in conferenza stampa verso la sfida di domani contro i nerazzurri di Inzaghi

Dopo la vittoria in trasferta contro la Fiorentina nell’infrasettimanale, l’Inter torna in campo a San Siro: di fronte c’è l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, riportate da TMW, in vista del match: “Le giornate sono state cinque, ma il valore è già ben definito. Inter, Milan e Napoli hanno sicuramente qualcosa in più. Inutile che continuiamo a vedere lo scudetto. Fiorentina e Torino sono nella stessa fascia nostra. È chiaro che cercheremo di migliorarci sperando che qualcuno inciampi. Anche la Juve, partita male, potrà risalire. Non dobbiamo guardare questa cosa della classifica, la guarderemo più avanti. Sarà un campionato durissimo per tutte le squadre, si sono rafforzate tutte. Dobbiamo recuperare un po' di umiltà e dobbiamo pensare partita dopo partita. Domani andiamo ad affrontare una squadra forte, nonostante le cessioni".

In cosa è diversa l'Inter?

"Lukaku era un riferimento certo, lavoravano un po' meno sulla costruzione del gioco ma con facilità lo portavano davanti grazie a lui".

Come sta Muriel?

"Speriamo di poterlo portare in panchina per la Champions. Speriamo possa essere disponibile per la Champions".

Come sta la squadra?

"L'unico problema è Pessina. Speriamo di poterlo recuperare, è una contusione che possiamo recuperare a breve".

Come affronterà l'Inter?

"L'Inter ha fatto parecchi gol anche su palla inattiva, non possiamo togliere le qualità all'Inter. Dobbiamo cercare di limitarli e dobbiamo mettere del nostro per dar fastidio a loro, altrimenti rischi di subire. In ogni partita tutte le squadre sono in grado di segnare, c'è un cambiamento di mentalità. Anche le squadre meno forti in attacco hanno delle risorse per poter cambiare il risultato".

[...] Come gestirà i titolari?

"Zappacosta non ha giocato a Salerno, così come Pessina. Rispetto alla Salernitana col Sassuolo c'erano cinque cambi. Le tante sostituzioni ti permettono di far giocare 60-70 minuti che non pesano nel complesso. È un grande cambiamento, la fatica pesa molto meno. Va comunque valutata nel recupero dei giocatori, ci permette di affrontare più partite anche con gli stessi giocatori avversari. Le difficoltà delle tante partite riguarda gli infortuni e le energie nervose. Le energie nervose, se giochi con Inter, Milan o in Champions, sono di più".

Zapata?

"Piccoli quando entra lo fa bene, adesso recuperiamo Muriel che è un'alternativa di Zapata. Avremo delle alternative in più. Ilicic in questo momento è stato utilizzato così, in questo momento è il giocatore che entra a gara in corso, a Salerno è stato determinante".

Zapata è stato vicino all'Inter...

"Sono situazioni di mercato che ha riguardato parecchi giocatori, ma Duvan è un ragazzo splendido. Siamo professionisti, sappiamo che ci possono essere interessamenti, ma da lì a concretizzarsi ci sono altre situazioni. Lui non è mai stato indolente, è sempre stato legato a questa squadra. Si è visto l'impegno con cui ha affrontato l'inizio di campionato. Nel mercato tutti sono stati trattati, poi le cose concrete sono quelle che si sono verificate".

