Gasperini: “L’Inter sta mettendo un bel vantaggio sulle altre. Per noi è un test importante”

Gian Piero Gasperini ha commentato così la vittoria dell'Atalanta contro il Crotone, in vista della sfida con l'Inter di lunedì

"E' il momento giusto per sfidare l'Inter? Il calendario è questo, non c'è mai un momento ideale. Siamo in un buon momento, andiamo a giocare contro una squadra forte che sta meritando il primo posto e che ha cambiato passo nel momento giusto. Sta mettendo un bel vantaggio sulle inseguitrici, andiamo a cercare di misurarci contro la squadra migliore del campionato. E' un bel test in funzione di Madrid, se fai bene con l'Inter ti può dare slancio in ottica Real, l'Inter è una squadra di assoluto livello".