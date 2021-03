Atalanta, Gasperini: “Zapata sta meglio. Inter? Non pensiamo allo scudetto”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara contro il Crotone, che precede la sfida con l'Inter

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Crotone, l'allenatore dell'AtalantaGian Piero Gasperini ha presentato la sfida contro la formazione calabrese, che avrà per la prima volta in panchina Serse Cosmi: "Come tutte le partite del nostro campionato sarà una gara difficile. Domani dobbiamo prendere le precauzioni giuste, ma siamo anche in un buon momento. Siamo al massimo della fiducia, vogliamo proseguire su questo momento. Rispettiamo comunque il momento del Crotone, è stata una squadra sfortunata nei risultati. Ha fatto delle buone prestazioni anche se ha raccolto poco. Sono tutte componenti che conosciamo, vogliamo continuare quello che stiamo facendo".