Atalanta, Gasperini: “Eccessivo che si parli di scudetto. Con la Juve era partita vinta ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo il pareggio con il Verona:

“Ci manca un punto per arrivare in Champions, dobbiamo valutare questa gara contro una squadra difficile che stava bene e che aveva la voglia di giocare con noi dopo aver perso una partita dopo la quale si sono lamentati molto. Noi abbiamo fatto una buona gara, alle 17.15 per la prima volta. Va bene così, potevamo blindare il risultato però è un buon risultato”.

SCUDETTO – “Stiamo viaggiando a ritmo da scudetto nel girone di ritorno, non sono queste le partite di cui rammaricarsene. Doveva capitare qualcosa di straordinario per noi e per la Juventus, i presupposti e il rammarico dovrebbe essere sul girone d’andata. Oggi c’è mancata un po’ di freschezza, ma poi anche ci è mancato Ilicic. Parla di scudetto è veramente eccessivo”.

PSG – “Il pensiero è verso il PSG, più noi vogliamo porci degli obiettivi e dei record, noi crediamo che queste partite non facili, con caldo, sole, con squadre dinamiche come Verona, Bologna e Milan. Troveremo in Champions giocatori di velocità e reattività più alta”.

RIMPIANTI – “A Torino era una partita vinta, globalmente c’è stato un rimpianto per il girone d’andata, era un periodo troppo pesante. Abbiamo girato a 35 punti, nel ritorno molti di più. 83/84 punti non saranno sufficienti probabilmente, se non arriviamo un po’ ci dispiace”.