Gattuso: “Allenare l’Inter? Mai dire mai. ‘Tradimento’ non è la parola corretta”

Stuzzicato dai colleghi in conferenza stampa, Rino Gattuso, allenatore del Napoli con un passato molto importante al Milan, si è espresso a proposito di un ipotetico futuro all’Inter: “Io sono un professionista, poi mi fermo e ragiono, ho scritto pagine importanti per il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai. La parola tradimento non è corretta, noi alleniamo, giochiamo, Higuain e Sarri hanno scritto pagine bellissime poi non so cosa pensa la gente, non siamo tutti uguali”.