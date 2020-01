Dopo la cessione di Lazaro, l’Inter sta per chiudere per un’altra partenza. Matteo Politano è sempre più vicino al Napoli e presto si traferirà alla corte di Gattuso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport “Politano è praticamente un giocatore del Napoli, si stanno scrivendo tutti i contratti. L’accordo con l’Inter era già stato trovato per 23 milioni di euro prestito con obbligo, è stata trovata l’intesa per 2,2 milioni con Politano, accordo per diversi anni”.