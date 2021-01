Napoli, Gattuso: “Stiamo facendo bene. Inter-Juventus? Non la guarderò con un occhio diverso”

Goleada del Napoli, che spazza via la Fiorentina con un tennistico 6-0 che non ammette repliche. Il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “La chiave della partita è stata la grande giocata di Insigne. Mi è piaciuta la squadra, al di là del risultato: per la prima volta abbiamo concretizzato tutto quello che abbiamo creato. Bisogna capire in quale direzione si vuole andare: bisogna anche analizzare come abbiamo perso le partite, secondo me siamo una squadra che sta facendo quello che doveva fare, stiamo facendo un buon lavoro. Inter-Juventus? Non la guarderò con un occhio diverso. La Juventus è una squadra con un dna incredibile, forte, anche se mancano 2-3 giocatori ha alternative che possono fare la differenza. Noi sicuramente partiamo un gradino sotto loro“.