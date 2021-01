Napoli, Gattuso: “La Juve? Hanno sofferto con l’Inter, ma sbagliamo se pensiamo che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Italiana contro la Juventus, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato così del momento dei suoi rivali di domani: “La Juve non deve mai sentire l’odore del sangue, perchè hanno grande mentalità. Se pensiamo che domani, perchè hanno sofferto con l’Inter, sarà una passeggiata sbagliamo. Bisogna fare la nostra gara, con rispetto. Se facciamo le cose fatte bene abbiamo le nostre possibilità. Io non ci casco all’idea di una Juve in crisi. Difficilmente ne sbagliano due di fila, per questo servirà grande attenzione in campo. Anche con assenze importanti il nostro avversario ha una rosa incredibile, domani non dobbiamo commettere l’errore di pensare che siano in crisi”.