Gattuso: “Scudetto? Juve, Milan e Inter le favorite. I nerazzurri hanno…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso ha parlato anche della Serie A che prenderà il via domani con quattro anticipi. "Con tre favorite, Juve, Milan e Inter, più la Roma che è quella che sul mercato s’è mossa di più, e la cosa ha portato un grandissimo entusiasmo. L’Inter ha fatto 41.000 abbonati, il Milan è poco dietro, segnali positivi. La A resta sempre affascinante, e ultimamente è anche combattuta. È un torneo nel quale la tattica la fa da padrona e sinceramente non so dire chi lo vincerà. Quello che posso dire è che negli ultimi 6-7 anni anche la Serie A si è evoluta e il modello di calcio offerto è migliorato".