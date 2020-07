Gattuso: “Tecnicamente la squadra mi è piaciuta, da rivedere l’animo. L’Inter…”

Gennaro Gattuso dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro: “Tecnicamente la squadra mi è piaciuta molto. Palleggiare con una squadra forte come l’Inter e fisicamente non è facile. Abbiamo creato più di una volta i presupposti per mettere in difficoltà l’Inter. Mi hanno chiesto se fosse un test prima di Barcellona. Oggi l’Inter ci ha messo grande pressione, saranno due partite diverse. A me la squadra è piaciuta, da rivedere l’animo. Dopo la Coppa Italia ci siamo un po’ persi. Non basta la prestazione. Faccio un esempio. L’aspetto che non mi piace è che gli attaccanti fanno i difensori, i difensori gli attaccanti e i centrocampisti tutti e due. Non mi piace questa roba qua. Siamo lì a pensare perché ci mangiamo i gol e perché li prendiamo. 7-8 mesi fa abbiamo toccato il fondo, ne siamo usciti con il coltello tra i denti. Dobbiamo andare alla ricerca di quel veleno per giocare 90-95 minuti insieme”.