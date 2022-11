Barcellona, Gavi: “Champions crudele con noi, ma non abbiamo meritato la qualificazione”

Nonostante due supertalenti come te e Pedri, il Barça ha tuttavia fallito per il secondo anno consecutivo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Perché, a tuo parere?

«Sono molti i fattori e, come ha detto mister Xavi, questa Champions è stata molto crudele con noi anche se alla fine i risultati sono lì, sotto gli occhi di tutti, e noi non abbiamo meritato di classificarci agli ottavi di finale. Adesso bisogna dare il massimo di noi stessi in Europa League perché al Barça si esige sempre di giocare per vincere tutti i titoli per i quali la squadra compete».