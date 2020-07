La Gazzetta dello Sport su Eriksen: “Fa discutere, non cattura l’occhio ma nel dubbio…”

“Sedici gol a zero per l’Inter negli ultimi quattro incontri di campionato contro il Genoa. Il vecchio Grifone ridotto a bancomat dei nerazzurri e travolto da un incontenibile Lukaku, autore di una doppietta. Stratosferico il secondo gol del belga a partita quasi chiusa, un’azione personale irresistibile per potenza e scelte tecniche”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’analisi di Genoa-Inter, conclusa con un 3-0 netto per la squadra di Conte. L’Inter si riprende il secondo posto e probabilmente si prenderà il record di punti dal dopo Mourinho ma non mancano i rimpianti per alcune partite gettate alle ortiche.

ERIKSEN – Uno dei temi di discussione è rappresentato ancora una volta da Eriksen: “Eriksen sì, Eriksen no, Eriksen nì, il danese fa discutere, non cattura l’occhio, però nel dubbio gli allenatori avversari approntano marcature a uomo per limitarlo. Ieri Nicola gli ha appiccicato addosso Nicolò Rovella, il 18enne che aveva debuttato in Serie A proprio contro l’Inter nell’andata a San Siro”, spiega la Rosea che poi racconta come l’Inter abbia iniziato come un diesel, salvo poi uscire alla distanza anche grazie allo strapotere di Moses sulla fascia destra.

SANCHEZ – Nel secondo tempo, con l’ingresso di Sanchez il match è andato in discesa: “Conte ha immesso Sanchez per Martinez e Borja Valero per Eriksen e l’Inter è rientrata in possesso della partita. La squadra si è rimodellata nella forma conosciuta del 3-5-2 e Sanchez ha fatto quello che dovrebbe fare Eriksen, il regista offensivo, l’uomo-assist o l’uomo-gol secondo necessità”, commenta il quotidiano.