Gds: “Atalanta, due assenze quasi sicure per Gasp. Inter, al posto di Bastoni può giocare…”

Atalanta e Inter, dopo le grandi delusioni in Champions League, si troveranno di fronte al Gewiss Stadium domenica pomeriggio alle 15. Entrambe le squadre devono far fronte ad importanti dubbi di formazione, come spiega La Gazzetta dello Sport: “Formazione difficile da ipotizzare, ma Gosens e De Roon restano quasi sicuramente out. Malinovskyi, entrato bene col Liverpool, e Ilicic scalpitano per tornare titolari”, i dettagli di casa Dea. Per quanto riguarda l’Inter, invece, “Conte potrebbe rilanciare Kolarov in difesa al posto di Bastoni, ma saranno decisivi i prossimi allenamenti. In attacco tutta ruota intorno all’eventuale recupero di Lukaku“, si legge.