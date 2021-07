GdS – Italia, Barella a caccia del riscatto: a Monaco sulle orme di Berti

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella va a caccia del riscatto con la Nazionale dopo la prova opaca negli ottavi con l'Austria

Il centrocampista nerazzurro sta vivendo gli Europei al massimo. La Gazzetta dello Sport spiega: "L’impressione è che Barella stia “sentendo” molto questo Europeo, dove è atterrato in fondo ad una stagione interista da tiracarretta, 41 gare su 46 da titolare. Le ultime con il serbatoio da rifornire: del resto è dal 2016 che non fa un’estate vera, sempre più calcio che vacanze. Contro la Turchia fu un diesel, alla seconda si rivide il suo ghigno, contro l’Austria ha lottato, più che brillato. Forse anche un po’ nervoso, e non solo per le proteste con l’arbitro gesticolando platealmente, come a dire “ma cosa fischi?”: le famose “mani all’italiana” diventate virali in Rete. Più che le gambe, che girano ancora bene, forse in questi giorni si accende meno il sorriso. Meno di quando tormenta di scherzi Locatelli, come all’Inter fa con Brozovic".