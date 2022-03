GdS – Barella ‘spremuto’ inizia a preoccupare. Forse interista a vita ma…

Il focus sul centrocampista nerazzurro che come tanti altri calciatori non ha brillato con la maglia dell'Italia

Scrive allora la Gazzetta dello Sport: "Sembra folle discutere Barella che, in condizione, gioca due ruoli in uno, marcatore e incursore. Però la storia del Barella “spremuto” comincia a preoccupare: all’Europeo era stato meno esplosivo dopo una grande partenza con l’Inter. Anche quest’anno stessa storia. Come se faticasse a reggere il ritmo “alla Barella” per tutta la stagione. Probabilmente sarà Interista a vita, ma i 70 milioni di Transfermakt oggi sembrano tanti".