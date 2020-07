La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al pareggio tra Roma e Inter che dà il via libera alla Juventus nella corsa scudetto. “Furia Conte, via libera Juve”. Le accuse del tecnico: «Noi danneggiati da un calendario folle e su Lautaro era fallo”. Per Sarri occasione +8 contro l’incubo Lazio.