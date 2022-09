GdS – Correa con poco ardore: negli occhi dei tifosi dell’Inter una scena precisa

Joaquin Correa non riesce ad accendersi come vorrebbe. Inzaghi lo aspetta, perché sa più di altri cosa potrebbe dare all'attacco dell'Inter. Manca però mordente da parte dell'argentino, come spiega la Gazzetta dello Sport. Questo il focus: "Sabato non era un’impresa facile prendere il posto di uno spento Dzeko, visto che l’inerzia della gara era tutta granata, ma San Siro ha visto giocatori entrare con maggiore ardore... E negli occhi dei tifosi c’è poi il gol divorato contro il Bayern, che avrebbe potuto cambiare il senso di un match in cui la superiorità bavarese era stata stordente. Rispetto all’anno scorso, però, Correa sta almeno garantendo affidabilità fisica e questo regala qualche speranza di schiarita".