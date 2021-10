GdS su Farris: “Inter balbettante all’inizio ma il vice di Inzaghi sapeva che…”

La Gazzetta dello Sport sottolinea un aspetto particolare di Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi

"A Massimiliano Farris, sostituto per una sera del fratello Simone Inzaghi, è rimasto lo spirito del micologo anche adesso che abita a Milano: ispeziona l’ambiente, osserva i dettagli e, soprattutto, non è mai precipitoso". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulle parole di Farris, vice di Inzaghi, dopo Empoli-Inter. "Ieri ha mantenuto la stessa freddezza quando la squadra balbettava all’inizio. Le telecamere inquadravano Inzaghi squalificato in tribuna, mentre lui, il vice, faceva a tutta la compagnia lo stesso gesto con le mani: calma. Sapeva che prima o poi sarebbe arrivata la sorpresa tra gli alberi. Così è sbucato come un fungo il golletto dell’1-0 e la serata è volata via tranquilla come una di quelle gite al bosco", prosegue il quotidiano. arris e l'Inter si portano a casa una notizia positiva che mancava da mesi: un clean sheet che, in campionato, non arrivava addirittura da Inter-Genoa della prima giornata di campionato. Sarà importante mantenere alta la soglia d'attenzione difensiva per portare altri punti in cascina e provare a rimontare Milan e Napoli che viaggio a ritmi spediti.