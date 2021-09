GdS / Fiorentina-Inter, le pagelle: Handanovic con le ali, Perisic decisivo. Bastoni…

Le pagelle de' La Gazzetta dello Sport dei calciatori dell'Inter all'indomani del successo per 3-1 in rimonta contro la Fiorentina

Serata storta per Alessandro Bastoni, il peggiore dei suoi con 5,5: "Sbadato in avvio, perde due palloni sanguinosi che fanno giocare la Fiorentina faccia alla porta. In difficoltà fisica, è meno preciso anche nell'impostazione: buon per lui che Sottil cali alla distanza. Un giallo risparmiato".